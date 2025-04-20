Швеція може очолити переозброєння Європи, - єврокомісар

Під час візиту до Швеції Кубілюс зазначив, що Європа стоїть перед найбільшим нарощуванням озброєнь у сучасному світі. За його словами, такі держави, як Швеція, повинні взяти на себе лідерство в цьому процесі.

"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є хорошим прикладом для інших країн-членів", - сказав Кубілюс.

Він пояснив, що зараз оборонна галузь Європи фрагментована і стикається з проблемами через відсутність єдиного внутрішнього ринку. Це призводить до того, що "європейські країни витрачають великі суми за межами Європи".

"У нас мало часу на розвиток нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року", - додав комісар.

Зазначимо, що Єврокомісія розробила програму Readiness 2030, яка, серед іншого, спрямована на пошук довгострокового фінансування для озброєння держав-членів.