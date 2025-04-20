Швеция может возглавить перевооружение Европы, - еврокомиссар

В ходе визита в Швецию Кубилюс отметил, что Европа стоит перед самым большим наращиванием вооружений в современном мире. По его словам, такие государства, как Швеция, должны взять на себя лидерство в этом процессе.

"Швеция имеет очень сильную оборонную промышленность и осуществляет масштабное перевооружение, поэтому она является хорошим примером для других стран-членов", - сказал Кубилюс.

Он пояснил, что сейчас оборонная отрасль Европы фрагментирована и сталкивается с проблемами из-за отсутствия единого внутреннего рынка. Это приводит к тому, что "европейские страны тратят большие суммы за пределами Европы".

"У нас мало времени на развитие нашей обороноспособности. Разведывательные службы стран ЕС прогнозируют, что Россия может испытать статью 5 НАТО до 2030 года", - добавил комиссар.

Отметим, что Еврокомиссия разработала программу Readiness 2030, которая, среди прочего, направлена на поиск долгосрочного финансирования для вооружения государств-членов.