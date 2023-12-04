ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція може дозволити дислокацію солдатів США на своїх військових базах, - ЗМІ

Вашингтон, Понеділок 04 грудня 2023 21:48
UA EN RU
Швеція може дозволити дислокацію солдатів США на своїх військових базах, - ЗМІ Фото: Швеція може дозволити дислокацію солдатів США на своїх військових базах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція підпише зі Сполученими Штатами Америки оборонну угоду, яка дозволить американським солдатам дислокуватися на шведських військових базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

За інформацією джерел телеканалу, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який зараз перебуває з візитом у США, підпише угоду про оборонну співпрацю із США у вівторок, 5 грудня, у другій половині дня за американським часом.

Це відбудеться під час візиту міністра до Пентагона, де він зустрінеться з головою відомства Ллойдом Остіном.

Обговорення такої угоди між Швецією та США тривало ще з початку 2023 року.

Очікується, що документ дозволить американським військовим перебувати на військових базах та складах у Швеції, хоча їм все ще буде заборонено створювати власні бази. Крім того, американські солдати у Швеції в основному підпорядковуватимуться законодавству США, а не шведському.

Для того, щоб угода набула чинності, її ще має схвалити шведський парламент. Очікується, що це станеться вже восени 2024 року.

Швеція в НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Станом на сьогодні всі члени НАТО схвалили таку ініціативу Швеції, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку Швеції на розгляд парламенту. Стокгольм розраховує, що ратифікація відбудеться найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Швеція
NEWS
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС