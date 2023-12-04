Швеція може дозволити дислокацію солдатів США на своїх військових базах, - ЗМІ

Швеція підпише зі Сполученими Штатами Америки оборонну угоду, яка дозволить американським солдатам дислокуватися на шведських військових базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

За інформацією джерел телеканалу, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який зараз перебуває з візитом у США, підпише угоду про оборонну співпрацю із США у вівторок, 5 грудня, у другій половині дня за американським часом.

Це відбудеться під час візиту міністра до Пентагона, де він зустрінеться з головою відомства Ллойдом Остіном.

Обговорення такої угоди між Швецією та США тривало ще з початку 2023 року.

Очікується, що документ дозволить американським військовим перебувати на військових базах та складах у Швеції, хоча їм все ще буде заборонено створювати власні бази. Крім того, американські солдати у Швеції в основному підпорядковуватимуться законодавству США, а не шведському.

Для того, щоб угода набула чинності, її ще має схвалити шведський парламент. Очікується, що це станеться вже восени 2024 року.

Швеція в НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Станом на сьогодні всі члени НАТО схвалили таку ініціативу Швеції, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку Швеції на розгляд парламенту. Стокгольм розраховує, що ратифікація відбудеться найближчим часом.