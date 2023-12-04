Швеция может разрешить дислокацию солдат США на своих военных базах, - СМИ
Швеция подпишет с Соединенными Штатами Америки оборонное соглашение, которое позволит американским солдатам дислоцироваться на шведских военных базах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
По информации источников телеканала, министр обороны Швеции Пол Йонсон, который сейчас находится с визитом в США, подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с США во вторник, 5 декабря, во второй половине дня по американскому времени.
Это произойдет во время визита министра в Пентагон, где он встретится с главой ведомства Ллойдом Остином.
Обсуждение такого соглашения между Швецией и США продолжалось еще с начала 2023 года.
Ожидается, что документ позволит американским военным находиться на военных базах и складах в Швеции, хотя им все еще будет запрещено создавать собственные базы. Кроме того, американские солдаты в Швеции в основном будут подчиняться законодательству США, а не шведскому.
Для того, чтобы соглашение вступило в силу, его еще должен будет одобрить шведский парламент. Ожидается, что это произойдет уже осенью 2024 года.
Швеция в НАТО
Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.
По состоянию на сейчас все члены НАТО одобрили такую инициативу Швеции, кроме Турции и Венгрии.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку Швеции на рассмотрение парламента. Стокгольм рассчитывает, что ратификация состоится в ближайшее время.
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