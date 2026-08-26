Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы
Агентство по фортификации Швеции подало заявку на экспроприацию недвижимости гражданина РФ вблизи военно-морской базы Мускё с учетом "безопасности нации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .
В настоящее время недвижимость принадлежит лицу с российским гражданством. Основанием для заявления есть "серьезная ситуация с безопасностью, угроза со стороны российских беспилотников и ситуация с правом собственности на недвижимость".
"Нет ничего важнее безопасности Швеции. Мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и альянса реальна", - заявил начальник штаба обороны генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем.
Известно, что владелец недвижимости имеет российское гражданство и представляет угрозу безопасности для Вооруженных сил Швеции. Таким образом, вооруженные силы Швеции хотят получить право пользоваться этой собственностью, чтобы защитить ВМС страны.
Кроме того, этот участок и дом является единственным местом, мешающим Вооруженным силам Швеции создать "эффективную оборону" базы Муско, особенно от дронов.
Несколько лет назад издание Expressen сообщило, что лицо с российским гражданством и связями в РФ приобрело земельный участок вблизи Мускё. Сейчас на этом месте строится дом отдыха площадью 600 квадратных метров.
Напомним, ранее шведские стражи порядка задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море.
Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.