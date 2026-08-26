ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы

14:05 26.08.2026 Ср
2 мин
В чем важность этого участка для армии Швеции?
aimg Константин Широкун
Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы Фото: Швеция хочет забрать у россиянина недвижимость у стратегической морской базы (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Агентство по фортификации Швеции подало заявку на экспроприацию недвижимости гражданина РФ вблизи военно-морской базы Мускё с учетом "безопасности нации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

В настоящее время недвижимость принадлежит лицу с российским гражданством. Основанием для заявления есть "серьезная ситуация с безопасностью, угроза со стороны российских беспилотников и ситуация с правом собственности на недвижимость".

"Нет ничего важнее безопасности Швеции. Мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и альянса реальна", - заявил начальник штаба обороны генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем.

Известно, что владелец недвижимости имеет российское гражданство и представляет угрозу безопасности для Вооруженных сил Швеции. Таким образом, вооруженные силы Швеции хотят получить право пользоваться этой собственностью, чтобы защитить ВМС страны.

Кроме того, этот участок и дом является единственным местом, мешающим Вооруженным силам Швеции создать "эффективную оборону" базы Муско, особенно от дронов.

Несколько лет назад издание Expressen сообщило, что лицо с российским гражданством и связями в РФ приобрело земельный участок вблизи Мускё. Сейчас на этом месте строится дом отдыха площадью 600 квадратных метров.

Напомним, ранее шведские стражи порядка задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море.

Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее это судно было внесено в санкционный список Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Российская Федерация Швеция
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут