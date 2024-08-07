Швеція хоче розмістити солдатів у фінській провінції, яка межує з Росією

Швеція планує розмістити своїх солдатів у фінській провінції Лапландія у рамках співпраці з НАТО. Цей регіон межує з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Iltalehti заявив голова оборонного комітету парламенту Швеції Петер Хультквіст.
"Я знаю, що шведські сили оборони та уряд готуються до відправлення військ до Фінляндії. Це буде зроблено в рамках співпраці з НАТО", - зазначив Хультквіст.
Він уточнив, що зараз на півночі Фінляндії формуються сили, до яких входять солдати з різних країн. І Швеція візьме участь у такій операції. До складу таких сил увійдуть і норвезькі військові.
За даними Iltalehti, створення спільних сил обговорювалося й до того, як Фінляндія та Швеція стали членами НАТО.
Хультквіст зазначив, що розміщення шведських солдатів у фінській Лапландії стане сильним сигналом для російської влади.
"Важливо, щоб ми взяли до відома дії Росії і в рамках нашої політики безпеки дали їй зрозуміти, що ми поділяємо відповідальність за Північний Калотт (частина Норвегії, Швеції та Фінляндії, яка знаходиться на північ від Північного полярного кола - ред.)", - додав він.
Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія стала членом НАТО. При цьому Швеція стала вступила до НАТО лише у березні цього року.
Процес вступу країн до Альянсу розпочався після повномасштабного вторгнення Росії до України.
Цього року поліція безпеки Фінляндії наголошувала, що Росія становить загрозу для національної безпеки країни. Зокрема, йшлося про російське шпигунство.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.