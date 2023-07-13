Швеція хоче проаналізувати війну РФ проти України для зміцнення своєї оборони

Уряд Швеції доручив трьом відомствам вивчити досвід війни РФ проти України. Це має дати змогу поліпшити оборону країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Швеції.
"Уряд ухвалив рішення про те, що Збройні сили Швеції, Управління матеріальних засобів оборони та Шведське агентство із захисту та забезпечення готовності населення мають повідомити, який досвід і уроки можна винести з повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також потрібно вивчити, як саме цей досвід можна використати для розвитку тотальної оборони Швеції.
"Важливо, щоб ми систематично брали уроки з війни в Україні, щоб зміцнювати власну оборону. Це також включає в себе оцінку того, як шведська і західна техніка справляється з бойовими ситуаціями", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Що саме будуть досліджувати у Швеції
Завдання шведським Збройним силам має бути виконане за підтримки Дослідницького інституту спільної оборони.
Приклади відповідного досвіду можуть стосуватися навчання українських солдатів, того, який оперативний і стратегічний досвід можна здобути і як спрацювали різні рішення в галузі постачання.
Це також може бути досвід з точки зору загального захисту, такий як оборонна воля та лідерство.
Сьогодні повідомлялось, що Швеція спростить та прискорить постачання зброї в Україну. Міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про захист безпеки з нашою країною на саміті НАТО у Вільнюсі.
В середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка, зокрема, включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.
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