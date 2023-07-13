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Швеция хочет проанализировать войну РФ против Украины для укрепления своей обороны

Фото: Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Швеции поручило трем ведомствам изучить опыт войны РФ против Украины. Это должно позволить улучшить оборону страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Швеции.

"Правительство приняло решение о том, что Вооруженные силы Швеции, Управление материальных средств обороны и Шведское агентство по защите и обеспечению готовности населения должны сообщить, какой опыт и уроки можно вынести из полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Также нужно изучить, как именно этот опыт можно использовать для развития тотальной обороны Швеции.

"Важно, чтобы мы систематически извлекали уроки из войны в Украине, чтобы укреплять собственную оборону. Это также включает в себя оценку того, как шведская и западная техника справляется с боевыми ситуациями", - сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Что именно будут исследовать в Швеции

Задание шведским Вооруженным силам должно быть выполнено при поддержке Исследовательского института совместной обороны.

Примеры соответствующего опыта могут касаться обучения украинских солдат, того, какой оперативный и стратегический опыт можно получить и как сработали различные решения в области снабжения.

Это также может быть опыт с точки зрения общей защиты, такой как оборонная воля и лидерство.

Помощь Украине от Швеции

Сегодня сообщалось, что Швеция упростит и ускорит поставки оружия в Украину. Министр обороны Пол Йонсон подписал соглашение о защите безопасности с нашей страной на саммите НАТО в Вильнюсе.

В середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

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