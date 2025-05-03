Швеція хоче підняти плату мігрантам за повернення додому на 3400%

Швеція хоче збільшити виплати мігрантам за повернення додому з 900 до 32 000 євро. Таке збільшення пов'язане з бажанням Стокгольма взяти міграцію під контроль.

Як пояснив Крістерссон, наразі Швеція виплачує мігрантам, які вирішили повернутися додому, по 900 євро на дорослу особу. Але ця ініціатива мала обмежений успіх. За даними Шведського міграційного агентства, у 2023 році було схвалено лише одну з 70 заявок.

Щоб збільшити попит мігрантів на повернення додому, уряд Швеції вирішив підняти розмір субсидії на 3400% - до 32 000 євро. З а словами Крістерссона, він "черпає натхнення" у сусідньої Данії.

"Ми копіюємо, по суті, данську модель і значно збільшуємо цю суму, щоб полегшити життя тим, хто усвідомлює, що воліє повернутися до своєї країни, але з різних причин не відчуває, що знаходить добре налагоджене життя у Швеції", - сказав він.