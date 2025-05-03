Швеция хочет поднять плату мигрантам за возвращение домой на 3400%

Швеция хочет увеличить выплаты мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Такое увеличение связано с желанием Стокгольма взять миграцию под контроль.

Как пояснил Кристерссон, сейчас Швеция выплачивает мигрантам, которые решили вернуться домой, по 900 евро на взрослого человека. Но эта инициатива имела ограниченный успех. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена лишь одна из 70 заявок .

Чтобы увеличить спрос мигрантов на возвращение домой, правительство Швеции решило поднять размер субсидии на 3400% - до 32 000 евро. По словам Кристерссона, он "черпает вдохновение" у соседней Дании.

"Мы копируем, по сути, датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, но по разным причинам не чувствует, что находит хорошо налаженную жизнь в Швеции", - сказал он.