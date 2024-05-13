Швеція готова до розміщення ядерної зброї у разі війни
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення ядерної зброї в країні в разі війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.
"У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", - заявив він.
При цьому він додав, що "все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації".
"Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії", - підкреслив прем'єр.
Ядерні погрози Росії
Міноборони РФ заявило про нібито початок підготовки до навчань із застосуванням ядерної зброї.
США вже відреагували на погрози Кремля. Зокрема, Білий дім порадив російському диктатору вивести свої війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.
Разом з тим, аналітики ISW каже, що Москва часто використовувала такі погрози, щоб змусити Захід припинити військову допомогу Києву.
Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Путін блефує про можливість застосування ядерної зброї.
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