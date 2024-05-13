Швеція готова до розміщення ядерної зброї у разі війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

"У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", - заявив він.

При цьому він додав, що "все членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації".

"Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії", - підкреслив прем'єр.