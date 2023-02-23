Швеція готова надіслати свої танки Leopard-2 в Україну

"Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною", - сказав Джонсон місцевому інформаційному агентству TT.

Швеція доставила в Україну низку пакетів військової та громадянської допомоги з того часу, як рік тому почалося вторгнення.

Остання партія включає бойові машини піхоти, які, за словами Джонсона, стануть основним внеском країни в Україну з точки зору техніки для наземних бойових дій.

Швеція також готується відправити Україні передову артилерійську систему Archer, і підтримка в шведському парламенті зростає, щоб додатково надати частину приблизно із 120 танків Leopard, які є у країни.