Швеция готова отправить свои танки Leopard-2 в Украину

"Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией", - сказал Джонсон местному информационному агентству TT.

Швеция доставила в Украину ряд пакетов военной и гражданской помощи с тех пор, как год назад началось вторжение.

Последняя партия включает в себя боевые машины пехоты, которые, по словам Джонсона, станут основным вкладом страны в Украину с точки зрения техники для наземных боевых действий.

Швеция также готовится отправить Украине передовую артиллерийскую систему Archer, и поддержка в шведском парламенте растет, чтобы дополнительно предоставить часть из примерно 120 танков Leopard, которые есть у страны.