UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швеція готова допомогти НАТО патрулювати небо над Чорним морем, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція готова надати допомогу у патрулюванні повітряного простору НАТО у Балтійському регіоні, Чорному морі та Ісландії.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

"Швеції, використовуючи літаки "Гріпен", має намір надавати допомогу у надзвичайних ситуаціях в Естонії, Латвії та Литві в рамках програми НАТО з охорони повітряного простору в Балтійському регіоні. Ми також готові надати допомогу у повітряному патрулюванні НАТО в Чорному морі та Ісландії. Це". спільні зобов'язання для всіх членів НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Крістерссоном закликав Швецію передати ЗСУ системи Archer та посилити можливості України у захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

Крім того, Крістенсон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЧерное мореШвеція