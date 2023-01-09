Швеція готова допомогти НАТО патрулювати небо над Чорним морем, - прем'єр

"Швеції, використовуючи літаки "Гріпен", має намір надавати допомогу у надзвичайних ситуаціях в Естонії, Латвії та Литві в рамках програми НАТО з охорони повітряного простору в Балтійському регіоні. Ми також готові надати допомогу у повітряному патрулюванні НАТО в Чорному морі та Ісландії. Це". спільні зобов'язання для всіх членів НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Крістерссоном закликав Швецію передати ЗСУ системи Archer та посилити можливості України у захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

Крім того, Крістенсон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.

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