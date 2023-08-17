Швеція дозволила продати США ракети AMRAAM для передачі Україні

Шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет AMRAAM. Вашингтон подарує їх Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Швеції.
Як зазначили у відомстві, парламент уповноважив уряд продати США ракети Rb 99 (AMRAAM) середньої дальності.
Таким чином, Швеція візьме участь в американській програмі викупу ракет AMRAAM для того, щоб передати їх Україні та зміцнити її можливості протиповітряної оборони.
Ракети Rb 99 - це ліцензована версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM). Вона може знищувати цілі на відстані до 70 кілометрів.
Носіями ракети є шведські винищувачі JAS 39 Gripen, але їх також можна запускати за допомогою зенітних ракетних комплексів NASAMS. Наша країна вже отримала кілька таких ЗРК від союзників.
Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли боєприпаси, обладнання для розмінування і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.