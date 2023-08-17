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Парламент Швеції схвалив постачання Україні боєприпасів і запчастин для техніки

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Четвер 17 серпня 2023 16:07
Парламент Швеції схвалив постачання Україні боєприпасів і запчастин для техніки Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Швеції сьогодні, 17 серпня, схвалив постачання Україні зброї на суму 3,25 млрд крон (298,9 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Риксдагу Швеції.

"Риксдаг (парламент Швеції - ред.) дав згоду на безоплатну передачу Україні додаткової оборонної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому дозволу уряду буде надано право ухвалювати рішення про безоплатну передачу оборонної техніки.

Яку допомогу отримає Україна

Йдеться про запасні частини та предмети першої необхідності для кількох систем, таких як Stridsfordon 90 і Archer, на суму не більш як 1,1 мільярда шведських крон (101,2 млн доларів).

Також Україні передадуть боєприпаси, обладнання для розмінування і транспортні засоби на суму не більше 2,15 мільярда крон (197,8 млн доларів).

Вчора міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція має підготуватись до довгострокової підтримки України.

Допомога від Швеції

Швеція підтримує Україну у повномасштабній війні, започаткованій Росією. Так, у середині червня країна оголосила про новий пакет військової допомоги. Підтримка зокрема включає навчання українських пілотів на літаках JAS 39 Gripen.

На саміті у Вільнюсі міністр оборони Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Києвом. Угода дозволяє Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, яка стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки.

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