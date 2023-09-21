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Швеція доставила в Україну 10 танків Strv 122 разом із навченими екіпажами

Четвер 21 вересня 2023 16:03
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Швеція доставила в Україну 10 танків Strv 122 разом із навченими екіпажами Фото: Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція цього року передала Україні 10 танків Strv 122, а також навчила екіпажі. Бойові машини вже перебувають на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Оперативного відділу штабу армії Швеції Матса Людвіга.

"Ми дали їм усе, що могли, хороший матеріал і хороші знання. Тепер ми бажаємо їм усього найкращого у визволенні своєї країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що впродовж трохи понад 30 років ці танки становили кістяк шведських механізованих бригад. Тепер українська армія має у своєму розпорядженні десять таких танків для боротьби за звільнення своєї країни з танкістами, навченими шведською армією.

Коли Швеція ухвалила рішення про постачання танків

Людвіг сказав, що 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, було представлено політичне рішення про те, що Швеція пожертвує Україні близько десяти танків.

У штабі армії в Енчепінгу вже було проведено підготовку до такого рішення, зокрема й навчання українського особового складу на шведських танках.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Це основний бойовий танк Швеції, він представляє ліцензійний варіант німецького танка Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. Як основне озброєння на танк встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також в Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху. На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Постачання танків Stridsvagn 122 до України

У січні стало відомо, що Швеція не виключає передачу Україні Stridsvagn 122 в майбутньому.

Вже у березні голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що Швеція надасть Україні 10 танків.

У травні видання Expressen повідомляло, що українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції. Солдати навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90.

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