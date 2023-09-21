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Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 вместе с обученными экипажами

Четверг 21 сентября 2023 16:03
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Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 вместе с обученными экипажами Фото: Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция в этом году передала Украине 10 танков Strv 122, а также обучила экипажи. Боевые машины уже находятся на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Оперативного отдела штаба армии Швеции Матса Людвига.

"Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на протяжении чуть более 30 лет эти танки составляли костяк шведских механизированных бригад. Теперь украинская армия имеет в своем распоряжении десять таких танков для борьбы за освобождение своей страны с танкистами, обученными шведской армией.

Когда Швеция приняла решение о поставках танков

Людвиг сказал, что 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения, было представлено политическое решение о том, что Швеция пожертвует Украине около десяти танков.

В штабе армии в Энчепинге уже была проведена подготовка к такому решению, в том числе и обучение украинского личного состава на шведских танках.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Это основной боевой танк Швеции, он представляет лицензионный вариант немецкого танка Leopard 2, в конструкцию которого внесены различные изменения. В качестве основного вооружения на танк устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Оно может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и универсальным кумулятивным.

Также в Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Поставка танков Stridsvagn 122 в Украину

В январе стало известно, что Швеция не исключает передачу Украине Stridsvagn 122 в будущем.

Уже в марте глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Швеция предоставит Украине 10 танков.

В мае газета Expressen сообщала, что украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.

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