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Швеція допомагає Україні протистояти Росії в інформаційній війні

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Вівторок 13 червня 2023 17:04
Швеція допомагає Україні протистояти Росії в інформаційній війні Фото: Прапор Швеції (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Шведські чиновники таємно працювали в Україні від початку вторгнення РФ. Вони допомагали підвищити потенціал колективного українського психологічного захисту від агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного менеджера Агентства психологічного захисту Швеції Мікаеля Тофвессона, яку приводить SVT.

Ця інформація також підтверджується і звітом, який представило Міністерство оборони Швеції. Там назвали мету уряду Швеції в Україні "підвищенням потенціалу колективного українського психологічного захисту".

"Навесні 2022 року ми давали поради та підтримку українській владі в тому, як вона має спілкуватися з власним населенням, яке стикається з небезпекою війни", - сказав Тофвессон.

Зазначається, що Агентство отримало запит про допомогу від різних організацій та органів влади в Україні. З того часу вони в основному працювали з різними органами влади. Однак про кількість співробітників Агентства в Україні говорити Тофвессон не став.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли ми навчаємо і практикуємо українську владу, як боротися на інформаційній арені, давати поради та підтримку", - додав чиновник.

Також він додав, що Агентство багато чому навчилося в Україні і тепер це ляже в основу шведського оборонного планування.

Інформаційна війна Росії проти України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Росія може розповсюджувати дезінформаційні та провокаційні повідомлення, щоб змусити Україну спростовувати їх та видавати якомога більше даних про себе.

Окремо Росія намагається підірвати психологічну стійкість та єдність українців, як військовими, так й інформаційними методами.

Також кремлівські пропагандисти вигадали фейк про нібито смерть глави ГУР Кирила Буданова. Для поширення неправдивої інформації використовують логотип сторінки одного з українських ЗМІ.

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Швеція Війна в Україні
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