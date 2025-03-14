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У Швеції заявили про готовність посилити військову допомогу Україні

П'ятниця 14 березня 2025 05:29
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У Швеції заявили про готовність посилити військову допомогу Україні Ілюстративне фото: Швеція збирається посилити військову підтримку України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Делегація Швеції у Києві оголосила про готовність країни посилити підтримку України, та зміцнити співробітництво за декількома напрямками. Йдеться, серед іншого, про спільні проекти з іншими європейськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В оборонному відомстві поінформували, що посилення співпраці між країнами обговорили заступники глави Міноборони України Анатолій Клочко і Валерій Чуркін з представниками Швеції під час зустрічі в Києві 13 березня.

Шведську делегацію під час візиту до української столиці очолив генеральний директор Адміністрації з питань матеріально-технічного забезпечення оборонного сектору Швеції (FMV) генерал-лейтенант Карл Горан Мортенссон.

Зазначається, що сторони обговорили "поточний стан реалізації низки двосторонніх проєктів з надання озброєння, а також спільних проєктів з іншими країнами Європи".

За словами Мортенссона, для Швеції "дуже важливо" отримувати відгуки про ефективність роботи вже наданої Україні зброї, а також "інформацію про те, якої ще допомоги потребує" офіційний Київ.

Своєю чергою заступник міністра оборони України Клочко висловив вдячність Швеції за непохитну підтримку у відсічі військовій агресії з боку РФ. Він також додав, що українська сторона готова до розширення співпраці "задля нашого спільного успіху".

Також Клочко розповів шведським партнерам про пріоритетні військові потреби України, серед яких:

  • модернізація військових літаків,
  • посилення протиповітряної оборони.
  • Крім того, заступник глави Міноборони України Чуркін поінформував про необхідність посилення засобів зв'язку на фронті.

Шведські делегати наголосили, що прагнуть подальшого розвитку співробітництва "не тільки на міждержавному рівні, а й між приватними оборонними компаніями", розповіли в українському оборонному відомстві.

"Швеція запропонувала розширити підписаний раніше з українською стороною меморандум про співпрацю, що передбачатиме посилення співробітництва за декількома напрямками", - додали в прес-службі Міноборони.

Допомога Україні від Швеції

Нагадаємо, Швеція надає Україні підтримку у різних сферах (гуманітарному, фінансовому, військовому та політичному) після початку широкомасштабного вторгення російських окупантів.

Офіційний Стокгольм надає значні обсяги коштів через міжнародні організації, підтримує переселенців, а також передає гуманітарну допомогу.

У січні Швеція заявила, що передасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 1,25 млрд доларів.

13 березня у швецькому уряді заявили, що країна придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари Arthur в рамках нового, вже 18-го за рахунком пакета військової допомоги.

Також РБК-Україна писало, що Швеція також має намір приєднатися до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони (UDCG), яка координує підтримку України та сприяє інтеграції її артилерійських сил з НАТО.

Додамо, 13 березня стало відомо, що Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (137,7 млн доларів) на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Цей пакет є найбільшою в історії Швеції програмою цивільної допомоги, включає підтримку відновлення зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання працівників охорони здоров'я.

Також нагадаємо, у лютому 2024 року Міністерство оборони України уклало перший контракт з оборонним підприємством Швеції.

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