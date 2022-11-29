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Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України: що до нього увійде

Фото: Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Швеції Тобіаса Біллстрема під час брифінгу в Києві.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, панцирники та 270 млн євро. Це такий пакет", - зазначив він, додавши, що "це на 100 млн більше, ніж усі попередні. Це - прорив, зовсім інший ступінь підтримки”.

За словами Біллстрема, фінанси, які Швеція надає Україні, дозволять знайти більше, ніж потрібно їй на міжнародному ринку.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Швеція передасть Києву пакет допомоги, який буде найбільшим за весь час. Окремо буде надано гуманітарну допомогу для потреб України.

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