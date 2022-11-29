Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины: что в него войдет

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи. Он обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема во время брифинга в Киеве.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформа, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - отметил он, добавив, что "это на 100 млн больше, чем все предыдущие. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки".

По словам Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.