Швеція - Англія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Швеція - Англія розпочнеться о 17:00 на телеканалі Інтер

Швеція - Англія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися поєдинок можна на каналі Інтер. У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 зустрінуться збірні Швеції та Англії. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці родоначальників футболу.

07 липня 17:00

Самара, стадіон Самара Арена

Ні Англія, ні Швеція давно не доходили до півфіналу чемпіонату світу. Шведам це останній раз вдалося на ЧС-1994 року в США, і тоді команда стала третьою. Англійці ж грали в півфіналі на ЧС-1990 року в Італії і зайняли там в підсумку четверте місце.

В одній восьмій фіналу Швеція у впертій боротьбі вирвала у Швейцарії перемогу з мінімальним рахунком (1:0) завдяки рикошету після удару Еміля Форсберг.

Команда "трьох левів" зуміла впоратися з психологічним ударом, коли Колумбія зрівняла рахунок вже в доданий час, і обіграла південноамериканців по пенальті (4:3), після того як основний і додатковий час матчу закінчилися внічию (1:1). Перемога в серії післяматчевих одинадцятиметрових стала для англійців першої на Чемпіонаті світу: раніше вони три рази поступалися по пенальті.