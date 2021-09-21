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В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже: спецслужбы проводят расследование

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция безопасности Швеции в рамках спецоперации задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже. Начато предварительное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet.

По данным издания, подозреваемый в шпионаже был задержан утром 20 сентября при проведении специальной операции. Позже мужчину арестовала шведская прокуратура.

Деталей, на какую страну работал подозреваемый и других данных о его личности не сообщаются. В полиции безопасности страны подтвердили факт проведения спецоперации и задержании подозреваемого.

"Человек задержан по обоснованному подозрению в шпионаже", - приводит выдержку из пресс-релиза спецслужбы издание.

Полиция начала предварительное расследование. Его детали не раскрываются в интересах следствия.

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ШвецияСтокгольм