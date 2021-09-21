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У Швеції затримали підозрюваного у шпигунстві: спецслужби проводять розслідування

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція безпеки Швеції в рамках спецоперації затримала в Стокгольмі підозрюваного в шпигунстві. Розпочато попереднє розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Aftonbladet.

За даними видання, підозрюваний у шпигунстві був затриманий вранці 20 вересня при проведенні спеціальної операції. Пізніше чоловіка заарештувала Шведська прокуратура.

Деталей, на яку країну працював підозрюваний та інших даних про його особу не повідомляються. У поліції безпеки країни підтвердили факт проведення спецоперації та затримання підозрюваного.

"Людина затримана за обґрунтованою підозрою в шпигунстві",- наводить витяг з пресрелізу спецслужби видання.

Поліція почала попереднє розслідування. Його деталі не розкриваються в інтересах слідства.

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ШвецияСтокгольм