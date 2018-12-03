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В Швеции задержали иностранцев за проникновение на военную базу

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 01:59
В Швеции задержали иностранцев за проникновение на военную базу
Фото: полиция Швеции (twitter.comsuedia.se)

Двоих посторонних обнаружили охранники

В Швеции задержали двоих иностранцев за проникновение на территорию военной базы Мускё, расположенной на острове на юге Стокгольмского архипелага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

По информации издания, двоих посторонних обнаружили охранники, которые призвали их сдаться. Однако те отказались подчиниться требованиям, после чего охранники сделали предупредительный выстрел в воздух. Вслед за этим оба неизвестных были задержаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции в результате стрельбы, предположительно устроенной членами байкерского клуба, 7 человек получили ранения, 12 человек задержали.

Стрельба, которая произошла вблизи большого шведского города Гетеборг, вероятно связана с членами байкерского клуба "Ангелы ада".

Отмечено, что полицейские патрули в субботу вечером были вызваны в небольшой промышленный город Мьольнлюкке на юго-восток от Гетеборга, где они обнаружили 7 раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

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