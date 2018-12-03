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У Швеції затримали іноземців за проникнення на військову базу

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 01:59
У Швеції затримали іноземців за проникнення на військову базу
Фото: поліція Швеції (twitter.comsuedia.se)

Двох сторонніх виявили охоронці

У Швеції затримали двох іноземців за проникнення на територію військової бази Муске, розташованої на острові на півдні Стокгольмського архіпелагу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

За інформацією видання, двох сторонніх виявили охоронці, які закликали їх здатися. Однак ті відмовилися підкоритися вимогам, після чого охоронці зробили попереджувальний постріл у повітря. Слідом за цим обидва невідомих були затримані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швеції в результаті стрілянини, імовірно влаштованої членами байкерського клубу, 7 людей отримали поранення, затримали 12 осіб.

Стрілянина, яка сталася поблизу великого шведського міста Гетеборг, ймовірно пов'язана з членами байкерського клубу "Ангели пекла".

Зазначено, що поліцейські патрулі в суботу ввечері були викликані в невелике промислове місто Мьольнлюкке на південний схід від Гетеборга, де вони виявили 7 поранених після стрілянини за межами розважального закладу, де проходила вечірка.

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