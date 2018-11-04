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В Швеции в результате стрельбы ранены 7 человек

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 17:09
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция задержала 12 человек, причастных к стрельбе

В Швеции в результате стрельбы, предположительно устроенной членами байкерского клуба, 7 человек получили ранения, 12 человек задержали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, стрельба, которая произошла вблизи большого шведского города Гетеборг, вероятно связана с членами байкерского клуба "Ангелы ада".

Полицейские патрули в субботу вечером были вызваны в небольшой промышленный город Мьольнлюкке на юго-восток от Гетеборга, где они обнаружили 7 раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

В полиции отметили, что сейчас события, которые привели к стрельбе, не установлены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Согласно информации издания Goteborgs-Posten, несколько раненых имеют связи с байкерським клубом "Ангелы ада", который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в студии йоги в результате чего погиб один человек, а сам нападавший застрелился. Позже полиция назвала имя нападающего, им оказался 40-летний житель города Скотт Пол Бейерл.

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