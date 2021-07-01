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В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского

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Швеция, Четверг 01 июля 2021 22:48
В Швеции впервые за 14 лет убили полицейского Фото: в Швеции застрелили полицейского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Швеции скончался полицейский при исполнении служебных обязанностей. Это первое в стране убийство правоохранителя за 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую радиовещательную корпорацию Sveriges Radio.

Известно, что стрельба началась во время того, как погибший общался с несколькими людьми. Позже мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Пока правоохранители не разглашают подробностей информации относительно мотива стрельбы и подозреваемого лица.

Стоит отметить, что это первое за последние 14 лет убийство полицейского при исполнении служебных обязанностей на территории Швеции.

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Швеция полиция преступления
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