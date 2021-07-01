У Швеції вперше за 14 років вбили поліцейського
Фото: в Швеції застрелили поліцейського (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Швеції помер поліцейський під час виконання службових обов’язків. Це перше в країні вбивство правоохоронця за 14 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську радіомовну корпорацію Sveriges Radio.
Відомо, що стрілянина розпочалась під час того, як загиблий спілкувався з кількома людьми. Пізніше чоловік помер у лікарні від отриманих травм.
Наразі, правоохоронці не розголошують подробиць інформації стосовно мотиву стрілянини й підозрюваної особи.
Варто відзначити, що це перше за останні 14 років вбивство поліцейського під час виконання службових обов’язків на території Швеції.