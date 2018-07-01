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В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

НовостиОбщество    01.07.2018 - 13:32
Фото: Арвид Карлссон (Econet)
Фото: Арвид Карлссон (Econet)

Ученый известен своими исследованиями в области лечения болезни Паркинсона

В городе Гетеборге на юго-западе Швеции вчера, 30 июня, в возрасте 95 лет умер шведский ученый Арвид Карлссон. Об этом сообщает местное издание Sydsvenskan.

Так, декан Салгренской Академии Гетеборгского университета, где исследователь преподавал на протяжении почти 60 лет, Агнета Холменг отметила, что открытия Карлссона "помогли существенно изменить качество жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями".

"Он был очень хорошим другом, отличным сотрудником и, очевидно, выдающимся исследователем", - сказала она.

Отметим, Карлссон известен своими исследованиями свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2000 год он вместе с австрийским ученым Паулем Грингардом и американцем Эриком Кэнделом получил за исследование "одного типа преобразования сигнала между нервными клетками, рассматриваемого как медленная синаптическая передача".

Напомним, в мае 2018 года скончался 99-летний лауреат Нобелевской премии по химии 1997 года Йенс Скоу.

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Теги публикации: ученые, медицина, Нобелевская премия, смерть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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