Умер лауреат Нобелевской премии по химии

Скоу умер в возрасте 99 лет

Скончался 99-летний лауреат Нобелевской премии по химии 1997 года Йенс Скоу. Об этом сообщает сайт Орхусского университета, в котором ученый был почетным профессором.

"Достижения Йенса Кристиана Скоу как исследователя и как человека всегда будут предметом гордости Орхусского университета. Не в последнюю очередь после того, как он был удостоен Нобелевской премии по химии в 1997 году в результате очень успешной научной карьеры. Работы Йенса Кристиана Скоу имеют ключевое значение для научных исследований в области здравоохранения", - написал ректор университета Брайан Бех Нильсен.

Отметим, что Нобелевская премия была присуждена Скоу с формулировкой "за первооткрытие ион-транспортного фермента, Na+, K+-ATФ-азы". Так, главное открытие своей жизни Скоу совершил в 1957 году, обнаружив первый ионный насос - фермент, который создает прямой транспорт ионов через клеточную мембрану. Вслед за открытием этого насоса последовало обнаружение и других механизмов.

Напомним, в 2017 году умер американский экономист Кеннет Эрроу, который в 1972 году в возрасте 51 год стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии по экономике.