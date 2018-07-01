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У Швеції помер лауреат Нобелівської премії в області медицини Арвід Карлссон

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 13:32
Фото: Арвід Карлссон (Econet)
Фото: Арвід Карлссон (Econet)

Учений відомий своїми дослідженнями в області лікування хвороби Паркінсона

У місті Гетеборзі на південному заході Швеції вчора, 30 червня, у віці 95 років помер шведський вчений Арвід Карлссон. Про це повідомляє місцеве видання Sydsvenskan.

Так, декан Салгренської Академії Гетеборзького університету, де дослідник викладав протягом майже 60 років, Агнета Холменг зазначила, що відкриття Карлссона "допомогли істотно змінити якість життя мільйонів пацієнтів з психічними і неврологічними захворюваннями".

"Він був дуже хорошим другом, хорошим співробітником і, очевидно, видатним дослідником", - сказала вона.

Зазначимо, Карлссон відомий своїми дослідженнями властивостей нейромедіатора дофаміну та його впливу на пацієнтів з хворобою Паркінсона. Нобелівську премію з фізіології і медицини за 2000 рік він разом з австрійським вченим Паулем Грингардом та американцем Еріком Кэнделом отримав за дослідження "одного типу перетворення сигналу між нервовими клітинами, розглянутого як повільна синаптична передача".

Нагадаємо, в травні 2018 року помер 99-річний лауреат Нобелівської премії з хімії 1997 року Йенс Скоу.

Помер Іван Драч
Теги публікації: ученые, медицина, Нобелевская премия, смерть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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