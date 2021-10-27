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В Швеции третью дозу COVID-вакцины предложат медикам и людям старше 65 лет

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Среда 27 октября 2021 17:33
В Швеции третью дозу COVID-вакцины предложат медикам и людям старше 65 лет Фото: В Швеции третью дозу COVID-вакцины предложат медикам и людям старше 65 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство социальных дел Швеции объявило, что в стране будут предлагать третью прививку людям 65 лет и старше, а также медицинским работникам и персоналу домов престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Министр социальной защиты Швеции Лена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных категорий граждан могут получить прививку. Третий укол будут делать спустя полгода после второй дозы.

В перспективе третью дозу вакцины смогут получить все граждане Швеции старше 16 лет.

При этом в соседней Дании третью прививку от коронавируса уже предложили пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан выступают и власти Норвегии.

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Швеция Вакцинация
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