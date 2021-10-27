В Швеции третью дозу COVID-вакцины предложат медикам и людям старше 65 лет

Министерство социальных дел Швеции объявило, что в стране будут предлагать третью прививку людям 65 лет и старше, а также медицинским работникам и персоналу домов престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр социальной защиты Швеции Лена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных категорий граждан могут получить прививку. Третий укол будут делать спустя полгода после второй дозы.

В перспективе третью дозу вакцины смогут получить все граждане Швеции старше 16 лет.

При этом в соседней Дании третью прививку от коронавируса уже предложили пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан выступают и власти Норвегии.