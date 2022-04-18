В Швеции в столкновениях с полицией после сожжения Корана пострадали 3 человека

Участники протестов и столкновений пострадали после выстрелов правоохранителей.

"Трое человек пострадали от рикошета и сейчас находятся в больнице. Все трое раненых арестованы по подозрению в совершении преступления", - рассказали в полиции.

Также отмечается, что полученные травмы не угрожает жизни.

В городах Швеции в последние дни между полицией и протестующими произошли серьезные столкновения, в ходе которых несколько правоохранителей получили ранения, а несколько автомобилей были сожжены.

Беспорядки вспыхнули в четверг после демонстрации, организованной лидером датской ультраправой политической партии Hard Line Расмусом Палуданом, который прежде сжигал Коран.