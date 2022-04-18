У Швеції в сутичках з поліцією після спалення Корану постраждали 3 людини

У Швеції в ході заворушень, які спалахнули в країні після спалення Корану, в місті Норрчьопінг в результаті зіткнень між поліцією і протестувальниками поранення отримали 3 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Учасники протестів і зіткнень постраждали після пострілів правоохоронців.
"Троє людей постраждали від рикошету і зараз знаходяться в лікарні. Всі троє поранених заарештовані за підозрою в скоєнні злочину", - розповіли в поліції.
Також зазначається, що отримані травми не загрожує життю.
У містах Швеції в останні дні між поліцією і протестувальниками відбулися серйозні зіткнення, в ході яких кілька правоохоронців отримали поранення, а кілька автомобілів були спалені.
Заворушення спалахнули в четвер після демонстрації, організованої лідером данської ультраправої політичної партії hard Line Расмусом Палуданом, який раніше спалював Коран.
Нагадаємо, минулого літа у Швеції сталося вбивство поліцейського, яке стало першим у країні за 14 років.
Раніше повідомлялося, що в Італії активісти намагалися підпалити будинок російського пропагандиста Соловйова, і залишили йому послання.
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