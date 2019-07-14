В Швеции в результате крушения самолета погибли девять человек

Спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского города Умео в северной провинции Вестерботтен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщает The Local.

Сообщается, что сигнал тревоги поступил в Центр спасения на моря и в воздухе в 15:00 по Киеву. Причины крушения выясняются. Известно, что авария произошла во время взлета.

По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Самолет упал на остров недалеко от аэропорта Умео. Все люди, которые находились на борту, погибли.

Напомним, сегодня в Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета. В Сумской области вблизи населенного пункта Яблочное Великописаревского района мужчина погиб в результате падения вертолета.

Ранее в районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета. Как сообщается, одним из семи погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис. По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в 1,8 млрд долларов.