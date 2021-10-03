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В Швеции разрешат подросткам вакцинироваться, несмотря на запрет родителей

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Стокгольм, Воскресенье 03 октября 2021 16:18
В Швеции разрешат подросткам вакцинироваться, несмотря на запрет родителей Фото: В Швеции разрешат подросткам вакцинироваться, несмотря на запрет родителей (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Муниципалитеты Швеции приняли решение разрешить 15-летним подросткам получать прививку от коронавируса против желания их родителей. Подростки смогут вакцинироваться с 11 октября, когда программа будет распространена на подростков от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В Шведской ассоциации местных властей и регионов (SKR) заявили, что 15-летние подростки могут быть достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принимать решения, однако каждый отдельный регион должен решать, хотят ли они, чтобы родители имели право голоса.

"SKR оценил юридическую поддержку, которую он оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно проводить оценку того, является ли человек достаточно зрелым [для принятия решения] с 15 лет и старше", - заявила Эмма Шпак, глава отдела здравоохранения, подчеркнув, что к 15-летним будут относиться так же, как и к 16- и 17-летним.

Сотрудники здравоохранения оценивают степень зрелости, заставляя детей или подростков заполнять анкету, отвечая на различные вопросы об их здоровье и проверяя их понимание того, что означает вакцинация от COVID.

По словам Шпак, СКР считает, что в отношении детей до 15 лет регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, однако она отметила, что в случае сильных разногласий между родителями и 12-14-летним ребенком сотрудники здравоохранения все же могут в некоторых случаях дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против желания родителей.

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