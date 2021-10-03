У Швеції дозволять підліткам вакцинуватися, попри на заборону батьків

Муніципалітети Швеції прийняли рішення дозволити 15-річним підліткам отримувати щеплення від коронавірусу проти бажання їх батьків. Підлітки зможуть вакцинуватися з 11 жовтня, коли програма буде поширена на підлітків від 12 до 15 років.

У шведській асоціації місцевої влади та регіонів (SKR) заявили, що 15-річні підлітки можуть бути достатньо дорослими, щоб самостійно приймати рішення, проте кожен окремий регіон повинен вирішувати, чи хочуть вони, щоб батьки мали право голосу.

"SKR оцінив юридичну підтримку, яку він надає регіонам і муніципалітетам, і тепер вважає, що можна проводити оцінку того, чи є людина досить зрілою [для прийняття рішення] з 15 років і старше", - заявила Емма Шпак, глава відділу охорони здоров'я, підкресливши, що до 15-річних будуть ставитися, так само як і до 16 - і 17-річним.

Співробітники охорони здоров'я оцінюють ступінь зрілості, змушуючи дітей або підлітків заповнювати анкету, відповідаючи на різні питання про їх здоров'я і перевіряючи їх розуміння того, що означає вакцинація від COVID.

За словами Шпак, СКР вважає, що щодо дітей до 15 років регіони і муніципалітети в цілому повинні отримувати письмову згоду батьків, проте вона зазначила, що в разі сильних розбіжностей між батьками і 12-14-річною дитиною співробітники охорони здоров'я все ж можуть в деяких випадках дати індивідуальну оцінку зрілості дитини і піти проти бажання батьків.