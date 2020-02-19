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В Швеции приблизились к раскрытию убийства бывшего премьер-министра

Новости » В мире     19.02.2020 - 14:54
В Швеции приблизились к раскрытию убийства бывшего премьер-министра
Фото: Улоф Пальме (facebook com olofpalmeinternationalcenter)

Главный прокурор по делу обладает данными, которые позволяют ответить на все вопросы относительно убийства Улофа Пальме

Швеция приблизилась к раскрытию убийства премьер-министра Улофа Пальме, застреленного на улице 34 года назад. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на агентство ERR.

Главный прокурор в деле Кристер Петерсон заявил, что обладает данными, которые позволяют ответить на вопрос, что случилось и кто ответственен за убийство бывшего премьер-министра.

"Моя цель - выдвинуть обвинения в деле в первой половине 2020 года. Я настроен оптимистично. Мы напряженно работали, и у нас есть выводы, в которые мы твердо верим",- сказал прокурор

Как сообщается, Улоф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года, после того, как он и его жена Лисбет Пальме вышли из кинотеатра в Стокгольме. Его жена выжила и опознала стрелка - преступника Кристера Петерсона. Он был осужден за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а дело так и не раскрыли.

Напомним, в Хмельницком полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на двух ювелиров.

Также, украинские правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможний, совершенное в 2016 году.

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