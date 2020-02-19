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У Швеції наблизились до розкриття вбивства колишнього прем'єр-міністра

Новини » В світі     19.02.2020 - 14:54
У Швеції наблизились до розкриття вбивства колишнього прем'єр-міністра
Фото: Улоф Пальме (facebook com olofpalmeinternationalcenter)

Головний прокурор у справі володіє даними, які дозволяють відповісти на всі питання щодо вбивства Улофа Пальме

Швеція наблизилась до розкриття убивства прем’єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці 34 роки тому. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на агенство ERR.

Головний прокурор у справі Крістер Петерсон заявив, що володіє даними, які дозволяють відповісти на питання, що трапилось та хто відповідальний за убивство колишнього прем’єр-міністра.

"Моя мета - висунути звинувачення у справі у першій половині 2020 року. Я налаштований оптимістично. Ми напружено працювали, і у нас є висновки, у які ми твердо віримо",- сказав прокурор

Як повідомляється, Улоф Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона вижила і упізнала стрільця - злочинця Крістера Петерсона. Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а справу так і не розкрили.

Нагадаємо, у Хмельницькому поліцейські затримали підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на двох ювелірів.

Також, українські правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможний, вчинене в 2016 році.

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