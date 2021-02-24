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В Швеции с понедельника ужесточают карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Швеции приняло решение ужесточить карантинные ограничения. Меры будут усилены с понедельника, 1 марта.

Об этом сообщает The Local.

Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило новые ограничения. Таким образом, все рестораны и кафе в стране с понедельника должны будут закрываться в 20:30.

При этом число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат.

"После года с этим вирусом мы знаем, что должны держаться на расстоянии. Это наиболее эффективная мера для сдерживания распространения вируса. Сейчас не время расслабляться. Не должно быть толпы ни на заправочных станциях, ни в магазинах, ни где-нибудь еще", - заявил премьер-министр Стефан Левен.

Напомним, ранее в Швеции выявили первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. Заражения обнаружили у четырех жителей региона Гавлеборг, расположенного на севере от Стокгольма.

Кроме того, правительство Швеции разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией.

Добавим, что в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.

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Новости Украины ШвецияКарантинКоронавирус
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