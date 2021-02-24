В Швеции с понедельника ужесточают карантин

Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило новые ограничения. Таким образом, все рестораны и кафе в стране с понедельника должны будут закрываться в 20:30.

При этом число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат.

"После года с этим вирусом мы знаем, что должны держаться на расстоянии. Это наиболее эффективная мера для сдерживания распространения вируса. Сейчас не время расслабляться. Не должно быть толпы ни на заправочных станциях, ни в магазинах, ни где-нибудь еще", - заявил премьер-министр Стефан Левен.