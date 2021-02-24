У Швеції з понеділка посилюють карантин

Агенція суспільної охорони здоров'я Швеції оголосив нові обмеження. Таким чином, всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30.

При цьому число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежать.

"Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування розповсюдження вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще", - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.