В Швеции при нападении с ножом пострадали восемь человек

Инцидент произошел в центре города Ветланда. О нападении сообщили жители города по телефону.

По данным правоохранителей, 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему. Мужчина был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, но в полиции допускают наличие у него террористических целей.