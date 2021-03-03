UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Швеции при нападении с ножом пострадали восемь человек

Автор: РБК-Украина

На юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре города Ветланда. О нападении сообщили жители города по телефону.

По данным правоохранителей, 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему. Мужчина был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, но в полиции допускают наличие у него террористических целей.

Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Швециянападение
Читайте также
В Стокгольме объявили о третьей волне коронавируса
В Швеции у новорожденного обнаружили новую мутацию коронавируса
Прогноз погоды