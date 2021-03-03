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У Швеції при нападі з ножем постраждали вісім осіб

Автор: РБК-Україна

На півдні Швеції молодий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті інциденту отримали поранення вісім осіб.

Про це повідомляє прес-служба шведської поліції.

Інцидент стався в центрі міста Ветланда. Про подію повідомили мешканці міста телефоном.

За даними правоохоронців, 20-річний чоловік напав з ножем на людей. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, проте пізніше з'ясувалося, що постраждали вісім людей. Деякі з них отримали серйозні поранення.

Прибула на місце злочину поліція відкрила вогонь по нападнику. Чоловік був нейтралізований і доставлений в лікарню, де зараз знаходиться під наглядом співробітників правоохоронних органів. Характер поранень не розкривається.

Мотиви зловмисника поки невідомі, але в поліції припускають наявність у нього терористичних цілей.

Нагадаємо, на заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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