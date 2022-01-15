В Швеции над атомными электростанциями заметили дроны

В Швеции над двумя атомными электростанциями заметили беспилотники. Об этом сообщала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Беспилотники были замечены над атомными электростанциями Форсмарк (на востоке Швеции) и Оскарсхамн (на юго-востоке страны).

Перехватить беспилотник не смогли даже благодаря вертолету, который отправили после случившегося. При этом люди, отправленные на место происшествия, видели, как беспилотник какое-то время двигался вокруг Форсмарка, а затем исчез в направлении Грасе.

"Полиция пытаться найти беспилотник, в том числе с помощью собственного беспилотника, но безуспешно. Нет никаких признаков того, что дрон сбросил что-либо в этом районе или что он приземлился", - говорится в сообщении полиции.

Что касается вторжения на территорию Оскарсхамна, то власти не сообщили никаких подробностей. Начаты предварительные следственные действия, проводимые на региональном уровне. Связь между двумя инцидентами пока не установлена.