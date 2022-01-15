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В Швеции над атомными электростанциями заметили дроны

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Швеция, Суббота 15 января 2022 23:25
В Швеции над атомными электростанциями заметили дроны Фото: дроны пролетели над атомными станциями в Швеции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Швеции над двумя атомными электростанциями заметили беспилотники. Об этом сообщала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Беспилотники были замечены над атомными электростанциями Форсмарк (на востоке Швеции) и Оскарсхамн (на юго-востоке страны).

Перехватить беспилотник не смогли даже благодаря вертолету, который отправили после случившегося. При этом люди, отправленные на место происшествия, видели, как беспилотник какое-то время двигался вокруг Форсмарка, а затем исчез в направлении Грасе.

"Полиция пытаться найти беспилотник, в том числе с помощью собственного беспилотника, но безуспешно. Нет никаких признаков того, что дрон сбросил что-либо в этом районе или что он приземлился", - говорится в сообщении полиции.

Что касается вторжения на территорию Оскарсхамна, то власти не сообщили никаких подробностей. Начаты предварительные следственные действия, проводимые на региональном уровне. Связь между двумя инцидентами пока не установлена.

Также по сообщениям местной прессы известно, что объекты были замечены в воздухе возле атомной электростанции Рингхалс (запад) и выведенной из эксплуатации электростанции Барсебек (юг), без подтверждения какого-либо вторжения.

Напомним, что Швеция усиливает военную готовность. Это связанно с действиями России в Балтийском море.

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