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У Швеції над атомними електростанціями помітили дрони

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Швеція, Субота 15 січня 2022 23:25
У Швеції над атомними електростанціями помітили дрони Фото: Дрони пролетіли над атомними станціями в Швеції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Швеції над двома атомними електростанціями помітили безпілотники. Про це повідомляла поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Безпілотники були помічені над атомними електростанціями Форсмарк (на сході Швеції) і Оскарсхамн (на південному сході країни).

Перехопити безпілотник не змогли навіть завдяки вертольоту, який відправили після того, що сталося. При цьому люди, відправлені на місце події, бачили, як безпілотник якийсь час рухався навколо Форсмарка, а потім зник у напрямку Грасе.

"Поліція намагатися знайти безпілотник, в тому числі за допомогою власного безпілотника, але без успіху. Немає жодних ознак того, що дрон скинув що-небудь в цьому районі або що він приземлився", - йдеться в повідомленні поліції.

Що стосується вторгнення на територію Оскарсхамна, то влада не повідомила ніяких подробиць. Розпочато попередні слідчі дії, що проводяться на регіональному рівні. Зв'язок між двома інцидентами поки не встановлено.

Також за повідомленнями місцевої преси відомо, що об'єкти були помічені в повітрі біля атомної електростанції Рінгхалс (захід) і виведеної з експлуатації електростанції Барсебек (південь), без підтвердження будь-якого вторгнення.

Нагадаємо, що Швеція посилює військову готовність. Це пов'язано з діями Росії в Балтійському морі.

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