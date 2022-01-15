У Швеції над атомними електростанціями помітили дрони

У Швеції над двома атомними електростанціями помітили безпілотники. Про це повідомляла поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Безпілотники були помічені над атомними електростанціями Форсмарк (на сході Швеції) і Оскарсхамн (на південному сході країни).

Перехопити безпілотник не змогли навіть завдяки вертольоту, який відправили після того, що сталося. При цьому люди, відправлені на місце події, бачили, як безпілотник якийсь час рухався навколо Форсмарка, а потім зник у напрямку Грасе.

"Поліція намагатися знайти безпілотник, в тому числі за допомогою власного безпілотника, але без успіху. Немає жодних ознак того, що дрон скинув що-небудь в цьому районі або що він приземлився", - йдеться в повідомленні поліції.

Що стосується вторгнення на територію Оскарсхамна, то влада не повідомила ніяких подробиць. Розпочато попередні слідчі дії, що проводяться на регіональному рівні. Зв'язок між двома інцидентами поки не встановлено.