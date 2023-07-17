Шведський виробник товарів для гігієни Essity продав свій бізнес у Росії

Компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку у квітні 2022 року, і у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон (165 681 830 доларів - ред.).
"Від самого початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з РФ. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу", - говорить президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.
У 2022 році чистий виторг Essity в Росії становив близько 2% від її загального консолідованого чистого виторгу.
Essity
Виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена в 150 країнах світу. Була утворена 2017 року шляхом виділення з материнської компанії SCA напряму санітарно-гігієнічних виробів.
CNN писало, що понад тисяча великих компаній зобов'язалися залишити РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, але деякі відомі фірми нині звинувачуються у порушенні своїх обіцянок.
Нещодавно стало відомо, що японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. покинув російський ринок. Він не зміг відновити виробництво від початку війни РФ проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.