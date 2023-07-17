Шведский производитель товаров для гигиены Essity продал свой бизнес в России

Essity начала работу по уходу с российского рынка в апреле 2022 года, и в 2022 году было проведено обесценивание активов компании в России примерно на 1,7 млрд шведских крон (165 681 830 долларов - ред.).

"С самого начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из РФ. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса", - говорит президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.

В 2022 году чистая выручка Essity в России составляла около 2% от ее общей консолидированной чистой выручки.

Essity

Производитель товаров для гигиены и здоровья, со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция, продукция которой представлена в 150 странах мира. Была образована в 2017 году путем выделения из материнской компании SCA направления санитарно-гигиенических изделий.

Иностранный бизнес в России после войны

CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.

Недавно стало известно, что японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. покинул российский рынок. Он не смог возобновить производство с начала войны РФ против Украины.