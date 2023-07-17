RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шведский производитель товаров для гигиены Essity продал свой бизнес в России

Фото: Essity (essity.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Компания Essity, занимающаяся производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Essity начала работу по уходу с российского рынка в апреле 2022 года, и в 2022 году было проведено обесценивание активов компании в России примерно на 1,7 млрд шведских крон (165 681 830 долларов - ред.).

"С самого начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из РФ. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса", - говорит президент и главный исполнительный директор Essity Магнус Грот.

В 2022 году чистая выручка Essity в России составляла около 2% от ее общей консолидированной чистой выручки.

Essity

Производитель товаров для гигиены и здоровья, со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция, продукция которой представлена в 150 странах мира. Была образована в 2017 году путем выделения из материнской компании SCA направления санитарно-гигиенических изделий.

Иностранный бизнес в России после войны

CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.

Недавно стало известно, что японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. покинул российский рынок. Он не смог возобновить производство с начала войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция