Шведський прокурор цього тижня оголосить вердикт щодо вибуху "Північного потоку", - Reuters

Цього тижня шведський прокурор, який розслідує вибухи на "Північному потоці" 2022 року, має оголосити своє рішення. Він може або закрити справу, або звинуватити когось, або вимагати арешту.

Шведські слідчі, вивчивши місце події у своїй економічній зоні, виявили сліди вибухівки. Це говорить про те, що "Північний потік" було підірвано. Швеція поки що не назвала підозрюваних. Данська поліція, яка також розслідує вибухи, відмовилася від коментарів.

Вибух на "Північному потоці"

На "Північному потоці" у Балтійському морі, у шведській та данській економічних зонах, сталися вибухи. Внаслідок цих вибухів було пошкоджено обидві нитки "Північного потоку - 1" і одну нитку "Північного потоку - 2", що призвело до припинення постачання російського газу до Німеччини.

До речі, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

Також з'явилося відео пошкодженого "Північного потоку".