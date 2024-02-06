UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шведський прокурор цього тижня оголосить вердикт щодо вибуху "Північного потоку", - Reuters

Фото: Шведський прокурор цього тижня оголосить вердикт щодо вибуху "Північного потоку" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Цього тижня шведський прокурор, який розслідує вибухи на "Північному потоці" 2022 року, має оголосити своє рішення. Він може або закрити справу, або звинуватити комусь, або вимагати арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього тижня шведський прокурор, який розслідує вибухи на "Північному потоці" 2022 року, має оголосити своє рішення. Він може або закрити справу, або звинуватити когось, або вимагати арешту.

Шведські слідчі, вивчивши місце події у своїй економічній зоні, виявили сліди вибухівки. Це говорить про те, що "Північний потік" було підірвано. Швеція поки що не назвала підозрюваних. Данська поліція, яка також розслідує вибухи, відмовилася від коментарів.

Вибух на "Північному потоці"

На "Північному потоці" у Балтійському морі, у шведській та данській економічних зонах, сталися вибухи. Внаслідок цих вибухів було пошкоджено обидві нитки "Північного потоку - 1" і одну нитку "Північного потоку - 2", що призвело до припинення постачання російського газу до Німеччини.

До речі, німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

Також з'явилося відео пошкодженого "Північного потоку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Северный поток